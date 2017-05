Le Top Virgin Tonic du lundi au jeudi de 23h à minuit

Dites "bonjour", ou plutôt "bonsoir", au Top Virgin Tonic, un tout nouveau rendez-vous entre 23h et minuit, du lundi au jeudi sur Virgin Radio. Présenté par Robin, le Top Virgin Tonic mettra à l'honneur les cinq meilleurs moments du Virgin Tonic du matin. Ce sera à vous de voter et d'établir votre classement tous les jours sur le site. C'est donc vous qui faites l'émission comme bon vous semble ! Mais ce n'est pas tout, le Top Virgin Tonic va également vous permettre d'en savoir plus sur les goûts musicaux de l'équipe de la matinale...

C’est parti pour le #TopVirginTonic ! Chaque soir jusqu’à 00H on se fait le Top 5 des meilleurs moments du #VirginTonic avec @RobinBernaud ! pic.twitter.com/t3UwJjvlAN — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 1 mai 2017

A 23h10, avec Le Kiff de l'Equipe, vous pourrez découvrir la nouveauté que la team de Camille Combal s'écoute toute la journée au bureau ! Juste avant minuit et pour bien dormir, changement d'ambiance avec La Chanson du Dodo où Robin vous diffusera un morceau à l'ancienne et à la cool ! A ce soir, dès 23h pour Le Top Virgin Tonic !