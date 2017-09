Le Top Virgin Electro samedi de 20h à 22h avec Lionel

Le samedi soir Virgin Radio se pare de couleurs electro alors pour bien commencer la soirée c'est avec le classement des meilleurs sons electro du moment que ça se passe. C’est Lionel qui présente l’émission, l’animateur est tout nouveau sur la radio, il remplace son homonyme parti faire le tour du monde, et on espère que vous lui réserverez un accueil des plus chaleureux. Lui en tout cas compte bien vous chauffer pour la soirée à venir puisque tous les samedis entre 20h et 22h il vous passera les tubes de Petit Biscuit, Møme,Calvin Harris, Lost Frequencies, Martin Solveig, FDVM, The Avener et plein d’autres encore ! 2h de pure régalade tous les samedis soirs.