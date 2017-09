Le Top en VF dimanche de 8h à 9h et de 13h à 14h sur Virgin Radio

Dimanche on a l’âme patriote sur Virgin Radio. De 8h à 9h et de 13h à 14h, c’est le moment d’écouter le Top en VF soit le meilleur de la chanson française choisie par vos soins ! Au programme : vos chansons françaises préférées du moment signées Julien Doré, Vianney, Arcadian, Louane, Léa Paci, Fréro Delavega , Ours , M, Calogero et encore plein d’autres ! De 8h à 9h c’est Pierre Alex qui présente le Top en VF pour les plus lèves tôts, pour ceux qui commencent leur journée du dimanche un peu plus tard, c’est Amandine qui vous bercera avec le meilleur de la chanson française entre 13h et 14h !