Le Titanic II sera prêt en 2022 !

Oui, vous avez bien entendu ! Une réplique du Titanic a été annoncée et devrait être livrée d'ici 2022. Ce projet fait à l'initiative du milliardaire australien Clive Palmer devrait couter pas moins de 500 millions de dollars. Réplique du célèbre paquebot qui devait rallier Southampton à New York et qui a coulé le 14 avril 1912 faisant des milliers de morts, le Titanic II voguera à travers le monde afin de permettre à des touristes de revivre une traversée sur ce moyen de transport mythique. On espère tout de même que le destin tragique du premier navire ne se reproduira pas sur sa réplique.

Cette information est tout de même à prendre avec des pincettes puisque la construction n'a pas encore été lancée et aucun contrat n'a été signé. Néanmoins, vu le succès gigantesque qu'avait remporté le film sorti en 1997, on ne doute pas que de nombreuses personnes seraient prêts à débourser de l'argent pour revivre une croisière à bord du Titanic. A noter que le nouveau bateau sera décoré à l'identique du premier construit plus de 100 ans auparavant mais avec des équipements modernes.