Le teaser du film de Mylène Farmer, les clips d'Angèle, de Tim Dup et le trio de Charlie's Angels... ce sont les vidéos de la semaine !

Comme toutes les semaines, les équipes de Virgin Radio vous font partager les vidéos qui ont le plus attiré l'oeil de nos internautes. Et il y a de quoi faire ! Que ce soit le teaser du film des concerts de Mylène Farmer à Paris La Défense Arena, le clip Flou de Angèle, celui de Tim Dup ou encore le trio exceptionnel entre Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana del Rey, on vous partage tout ! Cliquez sur le titre des articles pour avoir tous les détails de ces vidéos.