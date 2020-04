Le Sziget Festival est annulé cette année !

Cette annonce risque de faire de nombreux déçus ! En effet, les organisateurs du festival du Sziget en Hongrie viennent d'officialiser l'annulation de l'édition 2020. Suite à la prolongation de l'interdiction des grands événements jusqu'au 15 août 2020 prise par le gouvernement, le célèbre festival de musique ne pourra pas avoir lieu. Si la nouvelle n'est pas réellement une surprise (la majorité des festivals ont été annulés en France), les fans étaient tout de même nombreux à attendre le verdict concernant l'un des plus gros événements musicaux de l'année. Comme le précise le communiqué de presse dévoilé ce jeudi 30 avril, le "Sziget a toujours été spécial à cause de l'atmosphère que vous, nos Szitizens, créez et nous sommes dévastés de ne pas pouvoir vous voir sur l'île de la liberté cet été. Partager une semaine inoubliable avec vous est ce qui nous permet de continuer tout au long de l'année. Alors que toute notre équipe a travaillé très dur pour préparer le festival, votre aventure Sziget devra maintenant attendre jusqu'en 2021. Aussi difficile soit-elle, nous pensons que cette décision sert au mieux la sécurité de vous tous et de tous ceux qui travaillent à notre festival."

Pour le moment, les détails concernant le remboursement des billets ou la possibilité de se rendre à l'édition 2021 du Sziget festival n'ont pas été transmis. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous ici.