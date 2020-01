Le Superbowl 2020 sera diffusé sur TF1

C'est probablement l'événement sportif le plus regardé de l'année ! Véritable institution aux Etats-Unis, le Superbowl occupe carrément un week-end durant lequel la plupart des citoyens font la fête et encouragent leur équipe favorite. Pour cette 54e édition, le match bénéficiera également de la fameuse mi-temps ! Une dizaine de minutes de show durant lesquelles se produit un ou plusieurs artistes comme l'ont fait ces dernières années Beyoncé, Michael Jackson, Lady Gaga, Katy Perry ou encore Madonna. Annoncées il y a plusieurs semaines, ce sont Jennifer Lopez et Shakira qui soulèveront le Hard Rock Stadium de Miami le 2 février prochain.

Une soirée qui s'annoncent déjà riche en émotions ! Véritables bêtes de scène, les deux chanteuses pourraient bien faire de cette mi-temps l'une des plus mythiques de tous les temps. Un événement unique à retrouver sur TF1 le 2 février prochain dès 23h55 (décalage horaire oblige) !