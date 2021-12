Le succès Because You Move Me de TINLICKER & HELSLOOT est à découvrir sur Virgin Radio

L'hiver et ses longues soirées froides arrivent peu à peu... et si, justement, vous cherchez la bande-son parfaite, n'en dites pas plus ! Because You Move Me de Tinlicker & Helsloot propose la vibe parfaite.

Si le morceau a su trouver son public au cours du confinement qui a chamboulé l'année 2020, il continue de s'imposer : la paroles (aussi sincères que poignantes) se mêlent parfaitement à la musique poétique offerte par Tinlicker & Helsloot qui nous offrirait presque de la magie en musique.

Because You Move Me est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio !