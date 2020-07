Le spin-off de Riverdale vient d'être annulé après une seule saison !

Mauvaise nouvelle pour les fans de Katy Keene, le spin-off de Riverdale diffusé sur la chaîne The CW. En effet, après seulement une saison, la série basée sur les péripéties de Katy et de ses amis n'aura pas de suite. Annoncée par l'actrice principale Lucy Hale - connue pour son rôle dans Pretty Little Liars - sur son Instagram, la nouvelle a rapidement été reprise par tous les médias spécialisés. "C'est un travail qui m'a brisé le cœur plusieurs fois... Il faudra du temps pour s'en remettre" affirme la star américaine les larmes aux yeux. Il faut dire que la nouvelle de l'arrêt de ce spin-off a surpris les fans qui pensaient que la chaîne américaine renouvellerait le show pour une seconde partie au même titre que d'autres programmes comme Riverdale, Charmed ou encore Dynastie. D'ailleurs, les fans de Lucy Hale serait déjà sur le pont pour que l'actrice intègre le casting de la saison 5. Une idée qui relève pour l'instant de l'hypothèse mais qui ne tente rien n'a rien.