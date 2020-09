Le Spin-off de Game of Thrones attendu pour 2022

Il y a pile un an, la série culte Game of Thrones s'achevait - laissant les fans mitigés mais surtout, divisés. Alors que certains voulaient la survie de Daenerys, d'autres n'apprécient pas nécessairement Bran sur le trône. Si la fin de la saison 8 vous a déçu, pas de panique ! HBO a peut-être la série qui va mettre tout le monde d'accord : très attendu, le spin-off de GoT devrait être diffusé en 2022 sur la chaîne américaine.

Le spin-off débarque bientôt !

House of Dragons (de son nom) va bientôt entamer sa production. Pour l'heure, il n'y a que peu d'informations concernant l'intrigue. Retenez simplement que l'histoire nous ramènera 300 ans avant l'ère Game of Thrones. Patience, donc !