Le Spice Girls prépareraient une tournée pour leurs 25 ans (selon Mel C)

Tout cela ne nous rajeunit pas mais bientôt, les Spice Girls fêteront leurs 25 ans - oui, déjà. Et visiblement, le girlband compte bien faire de cet anniversaire une vértiable fête. Après le carton de leur tournée britannique, Mel C et sa bande serait prête à se lancer dans une tournée pas plus tard qu'en 2021. Du moins, si l'on se base sur les déclarations de Mel C. Actuellement en pleine promotion de son album solo, la chanteuse s'est laissée aller à quelques confidences concernant cette fameuse série de concerts.

« Ce serait insultant de ne pas le faire », a t-elle expliqué lors de son passage à Lorraine sur ITV. « Nous avons eu l'année la plus incroyable l'an dernier en jouant dans des stades au Royaume-Uni et en Irlande, et nous devons le refaire. Nous en parlons tout le temps ». Malheureusement, la pandémie qui sévit actuellement dans le monde remet en question ces retrouvailles tant attendues : « De nombreux grands artistes ont décalé leurs tournées à l'année prochaine, donc malheureusement cela retardera probablement le retour des Spice Girls sur scène. Mais je fais tout ce qui est mon pouvoir pour que ça arrive ! »

Les Spice Girls remontront-elles sur scène pour leurs 25 ans ? On l'espère !