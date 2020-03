Le signe astro qui est fait pour toi, ce qui fait fantasmer les femmes... le top insolite de la semaine !

Retour sur le meilleur de l'insolite ! Cette semaine, le Virgin Tonic nous a listé ce qui faisait le plus fantasmer les femmes. Mais, ce n'est pas tout ! Visiblement, ce sont les hommes Lions qui, à leurs yeux, seraient les plus séduisants.

Que préfèrent les femmes chez les hommes ?

On reste dans l'astro avec un petit quiz : quel signe est fait pour toi ? Si tu te poses la question, on te livre la réponse sur un plateau - après une petite série de question.

Qu'est-ce que la super lune ?

Enfin, on termine avec un phénomène qui, le week-end dernier en a perturbé plus d'un : qu'est-ce que la Super Lune ? Pour les plus curieux, voici la réponse !