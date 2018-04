Le Scorpion est notre signe Astro de la semaine ! 

Chaque semaine chez Virgin Radio, on sélectionne un signe astro. Qu'il brille par sa chance en amour, aux jeux ou même sa chance tout court, on a eu envie de vous parler d'un signe en particulier. Et cette fois, ce sont les Scorpions ! Si vous lisez votre horoscope Virgin Radio tous les matins (et on est sûrs que c'est le cas), alors vous avez déjà pu lire celui des Scorpions : "Vous vous sentez bien, vous avez les idées, ils vous manque plus que la volonté". Et ça, c'est déjà un bon début.

Il paraît que les natifs du Scorpions sont hésitants et qu'ils sont, on cite, "épuisants en amour". Ce serait d'ailleurs pour cette raison qu'ils se mettraient difficilement en couple. D'accord, sur le papier, ce n'est pas très encourageant. Sauf que les gars, quand on est du même signe que Ryan Gosling et Leonardo DiCaprio, on est obligé d'être au taquet. On voit d'ici le succès que vous rencontrez. Alors si jamais cette semaine vous hésitez, si vous ne voulez pas vous lancer, souvenez -vous d'un truc : Leo a eu son Oscar. Et s'il a réussi cet exploit, vous, vous pouvez choper n'importe qui.

Côté argent, normalement, tout va bien. On s'explique. Tomb Raider est sorti en mars dernier (et sachez-le, Lara Croft est du signe du Scorpion). Total des bénéfices depuis la sortie ? 262 909 090 $. Plus de 262 millions de dollars. Alors évidemment, sur votre compte, il n'y a pas cette somme. Mais c'est plutôt de bon augure pour vous. Alors on sait que pour vous, l'argent est un moyen de se faire respecter, on sait que vous aimez en avoir pour montrer votre pouvoir (et pour le dépenser sans compter). MAIS ON Y VA DOUCEMENT, ce n'est que le début du mois.

Bon, si jamais vous avez envie de jouer un peu cette semaine, on a quelques numéros pour vous : 7 - 8 - 10 - 16 - 24 - 27 - alors non, ce ne sont pas les numéros gagnants du Loto. Par contre, il paraît que ce sont les chiffres "chance" du Scorpion. Alors si vous voulez gagner un million, vous savez ce qu'il vous reste à faire - mais n'oubliez pas le ticket au fond de vos poches.

Comme dirait Buzz L'éclair (qui, lui aussi est Scorpion, oui oui), VERS L'INFINI ET AU- DELA ! Si avec ça, vous n'êtes pas au summum de votre forme, on ne sait plus quoi faire.

Et bonne semaine !