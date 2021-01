Le Seigneur des Anneaux : Que révèle le synopsis de la série made in Amazon ?

Amazon Studios compte bien adapter le chef-d'oeuvre de J.R.R Tolkien en série et évidemment, nombreux sont les fans qui attendent de voir ce que cela donnera à l'écran. Il faut dire que le secret autour de cette adaptation (qui s'annonce historique) est plutôt bien gardé et la crise sanitaire n'a rien arrangé... mais que les fans se rassurent, un (petit) synopsis semble nous donner quelques indices quant à ce qui se trame. Mais attention, les studios de Jeff Bezos n'ont pas encore communiqué sur ce proposerait le show.

Nous attendons donc "un récit qui se situera bien avant l'action décrite dans les romans Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, transposés au cinéma par Peter Jackson, et qui prennent naissance à la fin du Troisième âge de la Terre du milieu", explique CNews. Mais cette fois, l'histoire nous emmènera plusieurs millénaires avant les exploits de la Communauté de l'Anneau unique.

«La série à venir d'Amazon Studios présente pour la première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire Second Age de l'histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien, et ramènera les spectateurs à une époque où de grandes puissances étaient forgées, des royaumes s'élevaient à la gloire et tombaient en ruine, des héros improbables étaient mis à l'épreuve, l'espoir était suspendu au plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de noirceur. Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réapparition tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes Brumeuses, aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, en passant par l'époustouflant royaume insulaire de Númenor, jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et ces personnages se tailleront des héritages qui vivront longtemps après leur disparition.», annonce le site Theonering.net.

On attend la série évènement pour la fin de l'année 2021. Mais pour l'heure, seuls les deux premiers épisodes de la saison 1 ont été réalisés en Nouvelle-Zélande. Patience, donc...