Le Seigneur des Anneaux : Non, Orlando Bloom n'apparaîtra pas dans l'adaptation d'Amazon Prime

S'il y a une série que les sériephiles suivent de près, c'est bien Le Seigneur des Anneaux. Il faut dire qu'après le succès des livres mais aussi des films, il ne manquait plus qu'un show pour compléter la collection - et pour faire revivre la saga. Heureusement, Amazon Prime est sur le coup. Et justement, maintenant que Game of Thrones a tiré sa révérence, il nous fallait une série fantasy pour combler le manque. On attend cette version dépoussiérée avec impatience mais nombreux sont ceux qui espèrent secrètement que les acteurs de la saga cinématographique fassent une apparition. On ne va pas vous mentir, on aurait tout donné pour voir Orlando Bloom reprendre l'arc de Legolas. Mais visiblement, ce n'est pas à l'ordre du jour.

Orlando Bloom a joué Legolas

Alors qu'il était en pleine promotion de Carnival Row (une série fantasy à retrouver aussi sur Amazon Prime), Orlande Bloom s'est exprimé sur la possibilité d'apparaître dans le show qui se prépare : "C'est drôle", a t-il confié. "Je me souviens d'avoir été sur le plateau avec Peter (Jackson, ndlr) il y a 20 ans et il disait 'ce ne serait pas génial qu'il y ait un remake du Seigneur des Anneaux' ? On était au milieu d'une scène et je me disais 'ca n'arrivera pas !' - et pourtant, si ! Il poursuit : "J'aime me dire que je ne vieillis pas mais... je ne sais où je pourrais me positionner dans cet univers. S'il y a Legolas, alors ils ont déjà problement un acteur de 19 ans prêt à y aller".

Bon, on ne va pas se mentir, mieux vaut ne pas s'attendre à voir Orlando Bloom reprendre son rôle. Mais une petite apparition de l'acteur serait un joli clin d'oeil à la saga de Peter Jackson !