Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Amazon Prime dévoile un premier teaser (VIDEO)

Tout le monde le sait, le SuperBowl réunit les fans de pop culture, de musique mais aussi de sport : alors que certains se sont contentés d'encourager les joueurs, d'autres ont attendu performance assurée par Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J Blige, Snoop Dogs et 50 Cent. D'autres encore n'ont pas lâché leur écran des yeux dans l'espoir de tomber sur un extrait ou un trailer des sorties à venir. Si Dr Strange s'est offert une bande-annonce explosive, nombreux sont les fans qui ont bondi de leur siège en découvrant un aperçu de la série évènement signé Amazon Prime Video : The Lord of the Rings.

S'il faudra attendre le mois de septembre pour découvrir le premier épisode sur la plateforme, ce premier extrait est prometteur :

"Avant la Communauté, avant l'anneau... Une nouvelle légende commence cet automne."

Considéré comme la série la plus chère de tous les temps (avec un budget de un milliard de dollars), The Lord of the Rings : The Rings of Power nous ramène à l'époque de la conception de l'anneau. La vidéo, elle, montre quelques extraits : "Avant la Communauté, avant l'anneau... Une nouvelle légende commence cet automne", est-il annoncé. Peu de détails quant au synopsis et à l'histoire mais une chose est sûre, la série s'annonce impressionnante. Rendez-vous en septembre !