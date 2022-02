Le Seigneur des Anneaux : Le teaser de la série sera dévoilée lors du Super Bowl !

Il y a quelques semaines, Amazon Prime Video dévoilait le premier teaser dévoilant le titre -Les Anneaux de Pouvoirs- ainsi qu'une vingtaine d'affiches énigmatiques de la série ! De quoi attiser la curiosité du grand public et les préparer pour l'un des événements audiovisuels les plus attendus de l'année. Il faut dire qu'avec plus de 465 millions de dollars investis, le géant américain espère bien marquer les esprits et attirer de nouveaux abonnés sur sa plateforme déjà bien intégrée dans le paysage de la vidéo à la demande. Pour cela, quoi de mieux qu'une diffusion de la bande-annonce officielle lors de l'événement le plus regardé au monde ? En effet, le teaser de la série sera dévoilé en exclusivité lors des pauses publicitaires du Super Bowl. Un petit caprice que la NBC, qui diffuse l'événement, a facturé 6 millions de dollars les 30 secondes. Rien que ça.

Extrêmement attendu par les fans de l'univers de Tolkien, ce programme devrait se concentrer sur le Second âge de la Terre du Milieu, période qui se situe des milliers d’années avant la grande aventure de Frodon. En parallèle, on sait déjà que de célèbres personnages feront leur retour comme Galadriel ou Elrond. Le scénario se déroulant bien avant l'époque concernée dans les films, certains personnages ne pourront toutefois pas faire une apparition dans ce nouveau projet. Alors que le tournage toucherait bientôt à sa fin, la diffusion devrait quant à elle se dérouler dès le 2 septembre prochain. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous...