Le Seigneur des Anneaux va être adapté en série par Amazon 

Il n'y a pas que Star Wars qui étende son univers à l'infini, LucasFilm et Disney ont annoncé la mise en chantier d'une nouvelle trilogie chapeautée par Rian Johnson, mais Le Seigneur des Anneaux lui emboîtera bientôt le pas. Après les adaptations filmées de la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit par Peter Jackson, Amazon va adapter en série la trilogie créée par JRR Tolkien. " Le Seigneur des anneaux est un phénomène culturel qui a capté l'imagination de générations de fans à travers la littérature et le grand écran (...) nous sommes honorés de travailler avec le Tolkien Estate and Trust, HarperCollins et New Line sur cette collaboration excitante pour la télévision et sommes excités d'amener les fans du Seigneur des anneaux dans un nouveau périple épique dans la Terre du Milieu" a déclaré Sharon Tal Yguado, directrice des séries de fiction chez Amazon.

Amazon Prime heads to Middle Earth. https://t.co/QowUmf8t3S pic.twitter.com/YVciEX3u2t — Jeff Bezos (@JeffBezos) 13 novembre 2017

Netflix et HBO ont aussi été approchés

mais c'est Amazon qui a su tirer son épingle du jeu en apportant 200 millions de dollars sur la table pour conclure le deal. Le géant du commerce en ligne espère probablement faire aussi bien que HBO avec Game of Thrones. Amazon prévoirait également de développer des spin off afin d'explorer des histoires basées sur les écrits de JRR Tolkien. La date de lancement de la série Le Seigneur des Anneaux sur le service de vidéo à la demande d'Amazon Prime n'a pas encore été annoncé mais il faudra probablement attendre deux ans avant d'en voir la couleur, la production de la série s'annonçant assez colossale.