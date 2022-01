Le Seigneur des Anneaux : Amazon Prime dévoile le teaser, le titre et le synopsis de la série (VIDEO)

Attendue depuis de longues années par les fans de la saga culte, la série signée Amazon Prime Video consacrée au Seigneur des Anneaux commence à se dessiner. Alors que nombreux sont ceux qui s'impatientent depuis l'annonce d'un show, la plateforme a finalement publié un premier teaser qui, vous allez le voir, en révèle son titre : tenez-vous bien, en septembre prochain débarquera ainsi The Lord of the Rings : The Rings of Power » (que l'on pourrait traduire par « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir »).

"C’est un titre que nous imaginons pouvoir vivre au dos d’un livre à côté des autres classiques de J.R.R Tolkien", ont détaillé J.D Payne et Patrick McKay (showrunners à la tête du projet). "Les Anneaux de Pouvoir réunit toutes les histoires majeures du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, l’ascension du Seigneur des ténèbres, le récit épique de Númenor et les dernières alliances des Elfes et des Hommes. Jusqu’à présent, le public n’a vu à l’écran que l’histoire de l’Anneau unique mais avant qu’il n’y en ait un, il y en avait plusieurs… et nous sommes ravis de partager l’histoire épique de tous ces anneaux".

La série "porte à l'écran pour la toute première fois les légendes héroïques du mythique Second Âge de l'histoire de la Terre du Milieu. Cette série épique prend lieu des milliers d'années avant les évènements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R Tolkien, et mènera les spectateurs à une époque où de grands pouvoirs furent forgés, où des royaumes s'élevèrent dans la gloire et tombèrent en ruines, où d'improbables héros furent éprouvés, où l'espoir ne tenait qu'au plus maigre des fils et où la plus grande des menaces qui soit jamais sortie de l'esprit de Tolkien aspirait à plonger le monde entier dans les ténèbres", annonce Prime Video.

Rendez-vous le 2 septembre prochain sur la plateforme.