Le secret de l'hôtel Martinez à Cannes

Ah, Cannes... sa Croisette, son festival, ses stars et son hôtel...! On a tous rêvé de descendre (ne serait-ce qu'une fois) à l'hôtel Martinez. Mais puisqu'on a pas encore les moyens de Brad Pitt, on s'abstiendra. Et justement, saviez-vous que l'hôtel avait un petit secret pour protéger la tranquillité de ses client et donc, des stars qui y passent ? Non ? Ca tombe bien, le Virgin Tonic est là pour ça.

L'hôtel Martinez

Sachez que l'hôtel possède une équipe de buses et de faucons... Pour chasser les pigeons, mouettes et goélands qui pourraient déranger les stars pendant qu’elles déjeunent (oui, oui). Les volatiles sont spécialement dressés pour chasser tout ce qui pourrait perturber la tranquillité des clients !

Avouez, ça donne envie d'y faire un tour, juste pour vérifier.