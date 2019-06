Le Roi Lion : Regardez le clip officiel de Can You Feel The Love Tonight (VIDEO)

La sortie du live action du Roi Lion sortira le 17 juillet prochain ! Si les fans sont déjà au taquet quant à cette nouvelle version de l'un des dessins animés les plus connus au monde, Disney ne déçoit pas. En effet, le géant américain vient tout juste d'annoncer la sortie de la bande-originale du film pour le 19 juillet prochain (soit deux jours après la première au cinéma). Déjà en pré-vente sur Amazon, l'opus qui réunit Beyoncé, Donald Glover ou encore Hans Zimmer s'annonce déjà comme un succès.

>

Interprété à l'origine par Elton John, Can You Feel The Love Tonight sera chanté par Beyoncé dans cette nouvelle version. Un nom célèbre que s'est offert Disney et qui lui assure un très bon coup de pub. C'est d'ailleurs il y a seulement quelques heures que les studios aux grandes oreilles ont posté la vidéo sur leur chaîne YouTube. Un extrait d'à peine une minute qui a déjà attiré près d'un million de personnes. Alors, en attendant les quelques jours qui nous séparent de la sortie, on regarde !