Le Roi Lion : on trouvé la lionne qui a servi de modèle a Simba dans le live-action (et elle est adorable)

Vous aussi, vous vous êtes rués en salle pour aller voir Le Roi Lion ? On vous comprend (on chante encore Hakuna Matata environ deux fois par jour). Le nouveau bijou signé Disney enregistre un excellent démarrage (pour ne pas dire le meilleur de l'histoire) et quelque chose nous dit que ce n'est pas terminé. Si des acteurs et artistes de renom ont prété leurs voix aux personnages cultes (Beyoncé a participé à la version US tandis qu'en France, Rayane Bensetti ou encore Jamel Debbouze sont de la partie), c'est une véritable lionne qui a prêté ses traits à Simba. Et on préfère vous prévenir, elle est adorable.

Bahati a prêté ses traits à Simba

Bahati a deux ans et est pensionnaire du Zoo de Dallas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lionne a été filmée sous tous les angles afin de permettre un réalisme parfait dans le live-action du Roi Lion. Depuis, Bahati est devenue la star du zoo et... il y a de quoi !