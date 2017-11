Le Roi Lion : Beyoncé, Donald Glover, Seth Rogen... le casting royal du film dévoilé 

Après le succès des adaptations en prises de vues réelles de La Belle et La Bête, Le Livre de la Jungle ou encore Cendrillon, Disney continue à dépoussiérer année après année son mythique catalogue de dessin animé. En 2019, ce sera au tour du Roi Lion de faire l'objet d'un remake. Jon Favreau (Le Livre de la Jungle, Iron Man) avait été annoncé à la réalisation dès 2016 et une bonne partie des rôles avaient été révélés au fil des mois cette année. Mais en dévoilant hier officiellement le casting au complet, les studios Disney ont confirmé une rumeur dont tout le monde souhaitait qu'elle soit vraie ! C'est donc bien Beyoncé qui doublera le personnage de Nala ! L'acteur Chiwetel Ejofor (12 Years a Slave,Doctor Strange) a lui aussi été annoncé le 1er novembre dans le rôle de Scar.

Au côté de Queen Bey, on retrouvera également Donald Glover (aka Childish Gambino) dans le rôle de Simba, Billie Eichner et Jon Oliver dans les rôles de Timon & Pumba, Seth Rogen dans celui de Zazu, Alfre Woodward en Sarabi ou encore James Earl Jones en Mufasa. Il s'agit évidemment uniquement d'un casting voix, les personnages des lions et autres animaux étant recréés numériquement, avec la même méthode que celle employée sur Le Livre de la Jungle. Le Roi Lion sortira le 17 juillet 2019 dans les salles de cinéma françaises, soit 25 ans après la sortie du dessin animé original.