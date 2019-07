Le Roi Lion : L'Amour Brille Sous les Etoiles par Anne Sila (AUDIO)

Si Beyoncé double Nala dans la version US du Roi Lion, en France, c'est Anne Sila qui a pour mission de donner sa voix au personnage culte. Et la jeune artiste a fait bien du chemin pour la quatrième saison de The Voice ! Aperçue dans la série Falco mais aussi dans le film Une Chance sur Six, celle qui a déjà un EP mais aussi un album à son actif nous revient donc sur grand écran.. Et qui dit adaptation, dit aussi chanson ! En attendant la sortie du Roi Lion en salle, découvrez L'Amour Brille Sous les Etoiles par Anne Sila.

Titre phare du Roi Lion, Can You Feel The Love Tonight représente près de 500.000 singles vendus. Imaginez le mythe. Mais avec Jamel Debbouze, Alban Ivanov et Michaël Lelong à ses côtés, Anne Sila nous offre une version "dépoussiérée" du titre qui a fait la renommée dans la bande-originale (pour rappel, la chanson a remporté un Oscar en 1995). Patience, le Roi Lion sortira au cinema le 17 juillet prochain !