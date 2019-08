Le 17 juillet 2019, les studios Disney sortaient le live-action de l'un des dessins-animés les plus connus de ces dernières décennies : Le Roi Lion. Réalisé entièrement en CGI (imagerie générée par ordinateur), le long-métrage était attendu avec impatience par tous les fans de la première heure. Et il n'a pas déçu. En effet, ils sont des millions à s'être rués dans les salles obscures pour admirer ce chef-d'oeuvre de technologie. Et près d'un mois après sa sortie, les chiffres sont tombés ! Le Roi Lion devient le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation. Il dépasse même La Reine des Neiges qui figurait jusqu'ici en tête du classement.

A l'heure où nous écrivons cet article, Le Roi Lion en est déjà à 1,335 milliard de dollars de recettes. Il dépasse donc largement La Reine des Neiges et ses 1,277 milliard et devient même le deuxième film le plus rentable de l'année 2019 derrière Avengers : Endgame (2,7 milliards de dollars). Sur une échelle plus locale, Le Roi Lion devient le huitième meilleur démarrage de tous les temps en France avec 3,2 millions d'entrées. Pour rappel, la première version du dessin-animé n'avait rapporté "que" 968 millions de dollars. Un succès qui pourrait bien pousser les studios de cinéma à surfer sur ce phénomène...