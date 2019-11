Le Roi Lion dépasse les 10 millions d'entrées en France !

Le 17 juillet dernier, Disney dévoilait au cinéma le live-action du Roi Lion. Quatre mois après le lancement de ce nouveau concept signé Disney, les résultats du box-office sont affolants. En effet, ce ne sont pas moins de 10 millions de personnes qui se sont déplacées pour cette réédition du célèbre dessin-animé sorti en 1994. Un succès phénoménal qui en fait le plus gros film de l'année en terme d'entrées et surtout, le quatrième plus gros de la décennie. Rien que ça.

Avec plus de 1,6 milliards de recettes, les retombées cinématographiques du Roi Lion n'ont rien à envier au plus grand film de l'histoire. Seulement voilà, alors que le disque du premier dessin-animé avait eu un énorme succès à travers le monde, la bande-originale de 2019 n'aura pas eu l'impact escompté. Pourtant, ce ne sont pas les stars de la musique qui manquaient. Il semblerait néanmoins que Beyoncé, Kendrick Lamar ou Donald Glover n'aient pas réussi à détrôner Elton John.