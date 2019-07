Le Roi Lion : Beyoncé produira la soundtrack du live-action évènement

Queen B dans Le Roi Lion ? On a dit oui de suite. L'interprète de Crazy In love prête sa voix au personnage de Nala et chante (bien évidemment) sur la soundtrack. Mais ce n'est pas tout : de la même façon que Kendrick Lamar avait produit la soundtrack de Black Panther, la chanteuse produira celle du Roi Lion (The Lion King : The Gift). Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, un morceau est d'ores et déjà disponible. Ne manquez pas Spirit !

Sur ce disque, on attend de "nombreux artistes", pour citer NME. Bien évidemment, l'on y retrouvera une ambiance inspirée directement de l'Afrique. C'est sur Instagram que Disney a annoncé la bonne nouvelle (qui coïncide avec l'Avant Première Mondiale du film tant attendu). Que les fans les plus impatients retiennent leur souffle : on attend la sortie de cet album le 19 juillet prochain mais l'artwork de Spirit rend l'attente nettement plus supportable !

Si vous n'avez pas encore découvert Spirit (morceau écrit par IIya Salmanzadeh, Timothy McKenzie et Beyoncé), direction les plateformes de streaming ! Sinon, le morceau sera diffusé dans le film, lors d'une scène où Nala est présente. Patience, plus que quelques jours à attendre !