Le Roi Lion : Beyoncé dans le nouveau trailer

C’est sûrement l’un des films les plus marquants de tous les temps, l’un des dessins-animés qui a bercé l’enfance de bon nombre d’entre nous : le Roi Lion, produit par les studios Disney est sorti initialement en 1994 pour mieux être adapté en version live. Le film reprend l’histoire de Simba, Mufasa, Rafiki, Timon, Pumba et les autres, en promettant de rester fidèle au dessin animé d’origine de Roger Allers et Rob Minkoff. Une première bande-annonce nous plongeait déjà dans cet univers incroyable - de quoi avoir hâte à la sortie. La bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée et que pour la premièe fois, nous entendons Beyoncé (Nala).

Pour accompagner ce trailer, Beyoncé a posté un cliché d'elle arborant un ensemble inspiré du Roi Lion le 2 juin dernier. Patience, le live-action sortira en salle le 17 juillet 2019. Et si l'impatience est trop grande, sachez que quelques jours avant (le 26 juin), c'est Toy Story 4 qui nous embarquera dans l'univers Disney !