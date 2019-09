Le roi des Pays-Bas a un autre métier, devinez lequel !

Si vous avez vu The Crown sur Netflix ou n'importe quelle autre série inspirée par la monarchie, alors vous savez qu'il est extrêmement difficile de vivre une vie normale avec le protocole invoqué par le trône - demandez à Meghan Markle, pour voir. Mais aux Pays-bas, le roi Willem-Alexander occupe un autre emploi à temps partiel (incognito, évidemment).

Roi le jour, co-pilote la nuit !

Tenez-vous bien, il est aussi co-pilote de ligne ! Le roi Willem-Alexander fait des trajets incognito pour la compagnie hollandaise KLM depuis plus de 21 ans. « Vous avez un avion, des passagers et un équipage, et ils sont sous votre responsabilité. Vous ne pouvez pas amener vos problèmes avec vous dans les airs. Vous pouvez complètement débrancher pendant un moment et vous concentrer sur autre chose. », a t-il confié au média Telegraaf.

Imaginez prendre un avion co-piloté par un roi...!