Le retour triomphal de My Chemical Romance sur scène (VIDEO)

Sept ans, sept mois et un jour. C'est le temps qu'il aura fallu à My Chemical Romance pour (enfin) revenir sur scène. A Halloween, Gerard Way et sa bande l'avaient annoncé : ils seraient de retour. Evidemment, l'engouement fut tel que les tickets pour le show se sont vendus plus vite que n'importe quoi d'autre. Résultat, près de 6 300 fans se sont retrouvés au Shrine Auditorium de Los Angeles le 20 décembre dernier pour mieux hurler les plus grands hits de My Chemical Romance, rois de la scène emo dans les années 2000.

Côté setlist, les fans purs et durs n'ont pas été déçus : MCR a fait un retrospective parfaite de ses albums avec I’m Not Okay (I Promise), You Know What They Do to Guys Like Us in Prison, Mama ou encore I Don't Love You (à retrouver sur le mythique album Welcome To The Black Parade). Mais, ce n'est pas tout ! Famous Last Words et Teenagers ont littéralement retourné la salle. Helena et Welcome To The Black Parade ont servi un rappel parfait tandis que Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) a ramené le public à l'époque de l'album éponyme sorti en 2010.

THE BEST PART OF HELENA YES I SAID IT THIS IS IT #mychemicalromance pic.twitter.com/F3G70kELaG — ???????? (@VELNSKAI) December 21, 2019

AND I SEE YOU LYING NEXT TO ME WITH WORDS I THOUGHT ILL NEVER SPEAK ???????????? FAMOUS LAST WORDS THIS IS SO CLOSE MY KINGS #mychemicalromance pic.twitter.com/oFRFLQTyO3 — ???????? (@VELNSKAI) December 21, 2019

My Chemical est de retour et... quel retour.