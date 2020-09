Le retour du Prince de Bel-Air, cette scène coupée de Friends et la bande-annonce de Emily in Paris... Toutes les news série !

Vous n'êtes pas inscrit(e) sur Netflix ? Vous voulez avoir accès à certains contenus de la plateforme ? Pas de souci, le géant du streaming a la solution. Afin d'attirer de nouveaux abonnés, Netflix a choisi de faire mieux que le mois gratuit déjà proposés à ceux qui voudraient tenter l'expérience : tenez-vous bien, toute une série de contenus est maintenant disponible gratuitement !

Pour accéder aux programmes phares de Netflix sans payer d'abonnement, rendez-vous ICI. Vous y retrouverez des programmes tels que Stranger Things, Grace & Frankie, Elite ou encore Dans leur regard. Pour les cinéphiles, il y aura Baby Boss : les affaires reprennent, Bird Box, Murder Mystery et Les Deux Papes.

Mais attention, l'accès aux séries n'est pas illimité ! Seuls quelques épisodes seront disponibles... pour voir la suite, il faudra évidemment d'abonner à la plateforme.

Diffusée entre 1990 et 1996, Le Prince de Bel Air demeure l'une des sitcoms les plus mythiques de cette époque. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 30 ans, le casting devrait se réunir afin de célébrer comme il se doit le lancement du projet il y a trois décennies. Pour l'occasion, c'est HBO Max, la plateforme américaine, qui vient d'annoncer qu'elle diffuserait un épisode spécial. Si le projet demeure encore assez flou, il semblerait que tout le casting original (excepté James Avery, alias oncle Phil, décédé en 2013) se retrouve sur un plateau pour discuter de la série, de son impact sur la société de l'époque et des moments partagés en coulisses. Will Smith ainsi que les acteurs et actrices qui incarnaient ses cousins devraient, bien évidemment, être de la partie. Tournage prévu le 10 septembre prochain avec une diffusion le 26 novembre.

En 2004, Friends s'achevait après près de 10 ans de bons et loyaux services. Alors que le couple formé par Ross et Rachel a rythmé de nombreuses saisons, celui de Chandler et Monica, lui, nous semblait fluide et paisible - presque comme une évidence. Et justement, une scène coupée de la quatrième saison nous montre que finalement, l'idée de les mettre ensemble germait depuis un petit moment. La preuve en images.

Retour à l'épisode 23 de la saison 4 (The One with Ross's Wedding part 1) - juste avant le départ de la petite bande à Londres pour le mariage de Ross. Dans leur appartement, Chandler se plaint à Joey de la durée du vol qui les attend pour atteindre l'Angleterre : "Six heures jusqu'à Londres, ça fait beaucoup de temps passé avec Monica !"