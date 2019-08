Le retour de One Direction ? Harry Styles se confie

Il y a des informations qui nous font bondir de notre chaise ! Celle-là en fait assurément partie. En effet, il y a quelques jours, Harry Styles était en couverture du célèbre magazine Rolling Stones. L'occasion de livrer une interview très personnelle durant laquelle il a évoqué le sujet d'une éventuelle réunification de son ancien groupe : One Direction. Séparés depuis mars 2016, Harry, Zayn, Liam, Nial et Louis avaient alors décidé de continuer une carrière en solo. Des paris parfois réussis notamment pour Harry Styles qui a triomphé avec son dernier album éponyme, écoulé à des millions d’exemplaires grâce au tube Sign of the Times.

Concernant une réunification des One Direction, là-aussi le jeune artiste n'y va pas avec le dos de la cuillère et répond très honnêtement que ce serait possible. Oui oui, vous avez bien entendu ! "Je ne pense pas que je dirais un jour : je ne le referai jamais. Ce n’est pas ce que je ressens. S’il y a un moment où nous voulons tous vraiment le faire, ça sera le seul moment pour nous de le faire, parce que je ne pense pas que cela devrait se passer autrement qu’en se disant "Hey, c’était vraiment sympa. On devrait le refaire"" s'est -il confié. Pas d'emballement néanmoins puisque Harry Styles a également précisé qu'il était actuellement très épanoui. Ces affirmations sont donc à prendre avec des pincettes.