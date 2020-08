Le retour de Madame est servie, de "grosses stars" au casting de Validé et la reprise du tournage de The Walking Dead... Les infos série de la semaine !

C'est probablement l'une des sitcoms les plus mythiques des années 80 ! Avec plus de 196 épisodes au compteur, Madame est servie aura accompagné la vie de millions de téléspectateurs pendant près de huit ans (1984 - 1992). Un programme qui aura permis à de nombreux acteurs et actrices de se faire connaître à travers le monde comme des membres des célèbres familles Micelli et Bower. Centrée sur la cohabitation d’un homme de ménage et de sa patronne, la série aura notamment permis de secouer certains codes de l'époque.

Suivi à l'époque par plus de 33 millions de personnes chaque semaine, le programme devrait faire son grand retour dans les mois à venir. En effet, c'est Tony Danza, alias Tony Micelli, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter (voir ci-dessous). "Je suis excité de ramener la famille Micelli à la télévision" précise t-il en légende d'un cliché aux côtés de Alyssa Milano. Cette dernière s'est elle-aussi exprimée sur le reboot de Madame est servie. "Annonce. Je suis tellement excitée. Je voulais partager cette nouvelle avec vous depuis si longtemps, et maintenant je peux. Nous avons le sentiment que c’est le bon moment pour raconter l’histoire de ces deux incroyables personnages, de nos jours. Tellement impatiente de partager ces histoires avec vous. Tellement heureuse" s'enthousiaste l'actrice américaine. Un projet mené par Sony Pictures Television dans lequel on devrait retrouver une bonne partie du casting mais également la même maison que dans les années 80 !

Le confinement aura mis à l'arrêt de nombreux domaines d'activités à travers le monde ! L'art et la culture en font partie ! Alors que l'épisode final de la dixième saison de The Walking Dead était attendu par les millions de fans de la série pour début avril, il n'en est rien. En effet, si nombreux sont ceux qui pensent que le tournage et le montage étaient terminés avant le début du confinement, l'un des membres de l'équipe a tenu à remettre les choses au clair. En effet, Greg Nicotero, producteur, réalisateur et responsable des effets spéciaux, a affirmé que même si l'épisode final était sur le point d'être peaufiné, il n'avait pas pu complètement être terminé. Il faudra donc patienter jusqu'à l'automne prochain pour avoir la chance de le voir. Le 4 octobre aux Etats-Unis et le 5 en France sur OCS.

Quant à la 11e saison, là-encore, un point d'interrogation demeure. Repoussée à 2021, aucune date précise n'a été transmise au grand public concernant la diffusion. Toutefois, selon plusieurs sources, le tournage de la dixième saison devrait reprendre ce mois d'août soit d'ici quelques jours. Il devrait concerné les six épisodes bonus qui termineront (enfin) le dernier volet de The Walking Dead, stoppé par la crise sanitaire de ces derniers mois.

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques mois, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans...

Il y a quelques jours, ce dernier a réitéré lors d'une interview en révélant quelques dossiers concernant la suite des aventures de Apash, Inès, Sergio, DJ Sno et les autres. "Il y aura plein de personnalités du rap très, très populaires, avec vraiment de très grosses stars" affirme Franck Gastambide. Une promesse à laquelle on croit dur comme fer puisque la saison 1 avait déjà accueilli des figures connues telles que Soprano, Ninho, Lacrim, Kool Shen ou encore Mister V.

Alors que le programme diffusé sur Canal+ semble avoir fait ses preuves, son créateur explique toutefois qu'il n'est pas toujours facile d'attirer des rappeurs dans une série comme la sienne : "J'ai fait des comédies et là d'un coup, je fais une série sérieuse, plus dramatique. J'ai toujours trouvé ultra logique que des rappeurs aient des appréhensions, qu'ils refusent potentiellement parce que je sais à quel point c'est engageant pour un rappeur de partir sur une série qui parle du rap sans savoir si ça va être bien, prêter son image qu'il a mis des années à se créer." Un challenge réussi pour Gastambide qui a reçu les éloges du public et des professionnels du métier concernant son dernier projet. La saison 2 de Validé devrait débarquer en 2021 sur la chaîne cryptée.

Pour celles et ceux qui croyaient que Grey's Anatomy touchait bientôt à sa fin, on vous arrête tout de suite ! En effet, alors que les négociations s’accélèrent du côté de la production du show, trois personnages emblématiques de la série viennent de signer pour pas moins de trois saisons supplémentaires (soit jusqu'à la saison 19). Un véritable soulagement pour les fans du programme médical qui s'assurent ainsi la présence de leurs idoles dans la suite des aventures du Grey Sloan Memorial Hospital.

C'est donc avec grand plaisir que nous retrouverons Jo Karev (Camilla Luddington), Owen Hunt (Kévin McKidd) et Teddy Altman (Kim Raver) qui ont décidé de rempiler pour les trois prochaines saisons de Grey's Anatomy. Néanmoins, concernant Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, le mystère reste entier. En effet, la saison diffusée actuellement est la dernière confirmée sur le contrat de l'actrice principale du show. Pour le moment, rien ne semble avoir été décidé de ce côté-là. Si le public appréhende dores et déjà un départ de cette dernière, Shonda Rhimes semble confiante quant à la continuité de son show diffusé depuis 2005 sur ABC.