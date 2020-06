Le retour de la série H, un mystère su Hopper dans Stranger Things et la nouvelle saison de Grey's Anatomy... Les news série de la semaine !

Quand est-ce que la série médicale la plus regardée au monde s'arrêtera t-elle ? Voilà une question à laquelle personne n'est réellement en mesure de répondre dans l'immédiat. En effet, alors que des rumeurs couraient selon lesquelles Grey's Anatomy touchait bientôt à sa fin, il semblerait qu'une dix-huitième saison soit déjà en pourparler. Mais pour l'heure, c'est la dix-septième que les fans attendent avec impatience. Stoppée en raison de la crise sanitaire de ces derniers mois, le programme à succès devrait bientôt arriver sur nos écrans. C'est en tout cas ce que confirme la chaîne ABC - diffuseur historique - sur son compte Twitter (voir ci-dessous). "La nouvelle saison arrive bientôt. Les jeudis sur ABC" précise une publication accompagnée d'un cliché de Meredith Grey, le personnage principal, sur le réseau social. Une bonne nouvelle pour les fans de la série qui pourront suivre à nouveau les intrigues de leurs chirurgiens favoris. Quant à la diffusion en France, aucune information n'a été transmise par TF1. Toutefois, on se doute qu'il faudra encore patienter plusieurs mois avant de pouvoir suivre la nouvelle saison en français.

New Season Coming Soon. Thursdays on ABC. pic.twitter.com/bL6Lf3IeNr — Greys Anatomy (@GreysABC) June 23, 2020

Nous n'allons pas vous mentir, Stranger Things ne devrait pas revenir sur nos écrans avant un long moment ! En effet, même si l'écriture des neuf épisodes semble terminée - la preuve avec une photo postée récemment sur Twitter où l'on aperçoit les scénarios de la saison 4 -, le tournage est, quant à lui, loin d'avoir commencé. Un retard dû à la crise du coronavirus qui devrait pouvoir se rattraper dans les semaines à venir avec un probable retour sur les plateaux de tournage. Côté intrigue, là-encore le mystère reste entier. Si l'on sait officiellement que Hopper sera présent et qu'il explorera les contrées glaciales de la Russie, l'acteur qui interprète le personnage a également tenu d'étranges propos sur une facette encore inconnue du shérif de Stranger Things.

Interrogé lors d'une conférence virtuelle, David Harbour, qui interprète Jim Hopper depuis 2016, s'est récemment confié sur l'avenir de son personnage : "Chacune des saisons met en avant une nouvelle facette de son caractère. Dans la saison dernière, on a découvert un côté plus comique que j'ai adoré jouer et là dans la saison 4, il aura plus de profondeur, plus de noirceur, comme les mystérieuses boîtes dans la saison 2 ont pu le suggérer". Des propos mystérieux qui laissent à penser que la prochaine partie de la série devrait réserver son lot de surprises. Mais pour découvrir cela, il faudra s'armer de patience...

Vous vous souvenez forcément de la série H ! Diffusé sur Canal + à la fin des années 90, le programme mettait en avant les histoires délirantes de plusieurs employés travaillant dans l'hôpital Raymond-Poincaré de Trappes, en banlieue parisienne. Avec un casting cinq étoiles composé de Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, Catherine Benguigui, Linda Hardy ou encore Sophie Mounicot, la série avait fortement aidé à propulser certains de ses personnages principaux sur le devant de la scène.

Ce vendredi 19 juin, Netflix a annoncé l'arrivée imminente de l'intégralité de H - soit quatre saisons - sur sa plateforme. Dans une vidéo, on peut ainsi entendre la célèbre réplique de Jamel Debbouze qui dit : "Dis moi pas que c'est pas vrai ?". Un retour très attendu pour cette série au succès énorme lors de sa diffusion entre 1998 et 2003. On ne sait comment ça va se dérouler de votre côté, mais chez nous, ça sent le binge-watching à plein nez !