Le retour de la Chronique des Bridgerton, une saison 5 pour Dix pour cent et une série live-action Harry Potter en préparation... Toutes les news série !

Il y a quelques semaines, France 2 diffusait la quatrième (et potentiellement) dernière saison de la série déjà culte Dix Pour Cent. On ne va pas se mentir, on a tous secrètement espéré que ces épisodes ne seraient pas les derniers... et visiblement, Dominique Besnehard a quelques idées pour le futur de nos agents préférés ! Ainsi, le co-producteur a confié que France Télévision souhaitait rempiler pour une cinquième saison. Et ce n'est pas tout ! Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un film (en potentielle association avec Netflix) serait dans les tuyaux... et son intrigue mènerait Andréa et sa bande à New York.

"Elle reviendra. On est en train d'examiner plusieurs projets avec France Télévision. On va peut-être faire un unitaire à New York et ensuite on reviendra à une cinquième saison", a t-il ainsi confié à Télépro en évoquant la série. "L'unitaire serait pour la télévision. Ce serait bien, si on tourne aux États-Unis, de le faire en association avec Netflix", ajoute t-il. Avant de découvrir ces excitants nouveaux projets, il faudra patienter encore un peu : "Là pour le moment, on réfléchit. Il faut du temps pour écrire une cinquième saison. Mais ne rien faire avant cette cinquième saison ça va un peu éloigner le spectateur, alors que si on fait un unitaire assez vite, les gens ne vont pas la perdre de vue".

Le 8 janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Porté par Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transportait dans une une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet aura immédiatement séduit le grand public. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Le programme est devenu, en quelques jours, la 2ème série la plus regardée de tous les temps sur Netflix derrière The Witcher (76 millions).

Alors qu'une deuxième partie, elle-aussi composée de cinq épisodes, avait également été annoncée dès la fin de la première saison, il semblerait que la plateforme de vidéos à la demande se soit enfin décidée à dévoiler la date de sortie de la partie 2... Roulement de tambour, il faudra patienter jusqu'à cet été pour retrouver notre personnage de Lupin sur Netflix. Quelques mois d'attente qui vont nous semblaient bien longs...

Harry Potter est de loin la saga qui nous a bercé et qui continue -encore aujourd'hui- de nous accompagner. Alors que l'univers du sorcier s'est étendu gracieusement grâce aux aventure de Norbert Dragonneau dans Les Animaux Fantastiques, les fans pourraient bien avoir avoir droit à un tout autre projet d'envergure : une série en live-action qui serait diffusée sur HBO Max. Explications.

Selon le média The Hollywood Reporter, la plateforme se serait engagée dans de nombreuses discussions avec des scénaristes potentiels. L'idée ? Adapter l'univers déjà bien connu d'Harry Potter à la télévision. Or, bien que les dirigeants de HBO Max et de Warner aient enchaîné les réunions sur le sujet, aucun nom n'a été retenu - que ce soit sur le plan scénaristique en ce qui concerne un éventuel casting. "Il n'y a pas de série Harry Potter en développement dans le studio ou sur la plate-forme de diffusion", ont ainsi assuré ces mêmes dirigeants dans un communiqué. Si pour l'heure rien n'a commencé, ce projet resterait -selon The Hollywood Reporter- une priorité pour la plateforme et la Warner.

Il faudra évidemment faire preuve de patience avant d'avoir le fin mot de l'histoire mais, une chose est sûre, une série imaginée autour de l'univers magique d'Harry Potter trouverait forcément son public : au-delà de l'amour des fans pour la franchise de nombreux programmes se sont offerts une seconde jeunesse grâce aux plateformes de streaming - Sabrina l'apprentie sorcière et Winx en tête.

C'est le succès inattendu de la fin de l'année 2020 ! De jolis débuts pour Shonda Rhimes, qui fait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. On y découvre les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante et riche famille, qui fait son entrée dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait... Si vous n'avez pas encore eu le temps de jeter un coup d'oeil à la bande-annonce, on vous laisse le faire sur le champ !

Tout droit sorti de l'imaginaire de la célèbre productrice à l'origine de Grey's Anatomy, Scandal ou encore How To Get Away with Murder, ce nouveau programme met en avant une époque faste du Royaume-Uni dans lequel apparaît un casting diversifié et une intrigue digne des meilleures drama series. Vous l'aurez compris, La Chronique des Bridgerton apparaît d'ores et déjà comme le parfait mélange de Gossip Girl et Downton Abbey. Et à en croire les dernières informations, une saison 2 devrait débarquer très prochainement. En effet, Netflix vient de dévoiler un mystérieux communiqué dans lequel est précisée... toute la vérité ! Voyez plutôt :

"La ville est en émoi depuis qu'on a appris les dernières rumeurs, et il me revient donc l'honneur de vous en faire part : La Chronique des Bridgerton reviendra bien pour une deuxième saison – c'est officiel ! J'espère que vous avez mis de côté une bouteille de ratafia pour fêter dignement cette excellente nouvelle. Les merveilleux comédiens de la série seront en tournage au printemps 2021. L'auteur de ces lignes a appris, selon des sources fiables, que Lord Anthony Bridgerton a l'intention d'être la coqueluche de la nouvelle saison mondaine. Je me tiendrai prête à prendre ma plume pour vous relater la moindre de ses rencontres galantes. Cependant, cher lecteur, chère lectrice, avant que vous ne vous précipitiez vers la rubrique Commentaires et ne l'inondiez de demandes de détails sordides, sachez que je n'ai pas l'intention de dévoiler davantage de précisions à l'heure actuelle. La patience, après tout, est une vertu. Bien sincèrement, Lady Whistledown."