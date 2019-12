Le retour de la Casa De Papel, Dan dans le reboot de Gossip Girl... toutes les infos Série de la semaine !

Après des mois d'attente, Netflix a (enfin) dévoilé la date de publication de la quatrième partie de la Casa de Papel ! Préparez-vous, elle arrive en avril ! La nouvelle est tombée lors de la Comic Con du Brésil le 8 décembre dernier : Et tout le monde est apparemment au rendez-vous, même ceux qui ne devraient plus être là... mais promis, pas de spoilers.

On le sait, un reboot de Gossip Girl est en préparation. Et ce n'est pas tout, les actrice Leighton Meester (Blair) et Blake Lively (Serena) auraien été approchées pour reprendre leurs rôles. Et qui dit anciens personnages, dit forcément Dan Humphrey : si vous avez suivi le show, alors vous savez que Gossip Girl n'était autre que Dan (oui, oui). Justement, il se pourrait bien que le futur du personnage soit évoquée dans les nouveaux épisodes.