Le retour de Grey's Anatomy et un reboot de Sex and The City dans les news séries de la semaine

Direction les Etats-Unis avec quelques news séries qu'il ne fallait pas manquer. Au programme, Grey's Anatomy mais aussi Sex And The City.

A quand le retour de Grey's Anatomy ?

Après six épisodes intenses, Grey's Anatomy a pris sa pause hivernale habituelle. Lorsque nous les laissions, les chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital faisaient face à la pandémie de Covid-19 : Meredith est infectée, Richard est dépassé et les médecins, eux, sont exténués. Quand aura t-on droit à de nouveaux épisodes ? Pas avant 2021... plus précisément en mars 2021.

Une saison inédite pour Sex and The City ?

Alors que les fans de la première heure attendent avec impatience l'éventuel troisième film inspiré des aventures de Carrie, c'est bel et bien une saison d'épisodes inédits qui pourraient être livrés : HBO Max serait actuellement en négociation pour nous livrer une saison "reboot" de la série culte (avec Sarah Jessica Parker).

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news inédites !