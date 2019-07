Le retour de Gossip Girl, Une veuve qui meurt de tristesse... c'est les infos Break de la semaine !

C'est l'une des séries phares du début des années 2010. Et si on a tous rêvé un moment ou un autre de faire partie de ce cercle très fermé de la jeunesse dorée de Manhattan à New York, il semblerait que tout ne soit pas toujours tout rose. Apparemment, un reboot de la série devrait refaire son apparition sur nos écrans d'ici à quelques mois. Pour en savoir plus, suivez le guide.

C'est une triste histoire qui s'est déroulée aux Etats-Unis cette semaine. En effet, alors qu'un homme est mort à l'âge de 94 ans, sa femme de 88 ans l'a suivi de quelques heures en décédant à son tour. Mariés depuis 71 ans, les deux américains s'aimaient depuis toujours. Une preuve que l'on peut réellement mourir de chagrin... Pour lire l'article, cliquez ici.

Il fait partie des nouveaux membres de l'équipe de braqueurs espagnols. Et si on les croyait sortie d'affaire avec leurs millions, c'est loin d'être le cas. En effet, ils vont devoir affronter de nouvelles péripéties pour pouvoir continuer à profiter de l'argent obtenu grâce au plus grand casse jamais organisé. Pour les aider, de nouveaux personnages ont été ajouté au casting tel que Marseille. Rendez-vous ici pour le découvrir.