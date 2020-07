Le retour de Depeche Mode, Mickey Madden quitte Maroon 5 et le clip de Vianney... Les news musique de la semaine !

C'est une période sombre pour Maroon 5 ! Il y a quelques jours, Mickey Madden, le bassiste du groupe, était arrêté suite à une violente altercation avec sa compagne à laquelle il aurait infligé "une blessure traumatique". Libéré sous caution depuis ce malheureux incident, le musicien a annoncé dans la foulée qu'il quittait le célèbre groupe de pop rock américain jusqu'à nouvel ordre : "Je dois gérer avec certaines choses et les confronter, c'est pour cela que j'ai décidé de quitter le groupe Maroon 5 pour le moment. Pendant cette période, je ne veux pas être une distraction pour le groupe. Je leur souhaite le meilleur".

Véritable choc pour les fans de Maroon 5, l'information a tout de suite été prise au sérieux par les équipes en charge du groupe de rock. "Nous sommes profondément déçus par cette nouvelle. Plus nous en apprenons, et plus nous attendons de voir comment ces événements vont évoluer. Pour l'instant, nous laissons à toutes les personnes concernées le temps dont elles ont besoin pour régler leurs problèmes" a expliqué un porte-parole de Adam Levine et ses acolytes. Membre fondateur du groupe en 1994, Mickey Madden demeure flou sur son avenir au sein de la bande à l'origine des tubes Memories ou Girls Like You. Une réponse devrait probablement être apportée aux fans d'ici mars 2021, date de lancement de leur tournée mondiale.

Il y a quelques jours, le tube planétaire Wannabe fêtait ses 25 ans d'existence ! Un anniversaire exceptionnel que Channel 4, une chaîne britannique, a décidé de célébrer en développant une série-documentaire exceptionnelle sur les Spice Girls. Un projet annoncé directement sur Twitter : "Spice Up Your Life (pimentez votre vie) avec le nouveau documentaire 'Girl Powered : The Spice Girls'. À travers des images d'archives et des interviews révélatrices, cette série racontera l'histoire complète du Girls Band ayant vendu le plus de disques de tous les temps - bientôt sur @Channel4. Zigga Zig Ah ! ????".

Devenues de véritables stars planétaires, Posh, Ginger, Sporty, Baby et Scary Spice continuent, encore aujourd'hui, de faire rêver des millions de fans à travers le monde. La preuve, il y a quelques mois, quatre d'entre elles (sans Victoria Beckham) se lançaient dans une énorme tournée des stades au Royaume-Uni. Un spectacle qui s'est joué à guichets fermés et qui pourrait bien continuer si ces dernières décident d'entreprendre un World Tour l'année prochaine. C'est en tout cas ce que suppose le journal The Sun dans un récent article à propos des interprètes de Who Do You Think You Are.

Leur formation remonte à 1979, soit plus de 41 ans d'existence pour ce groupe de new wave et rock alternatif britannique ! Toujours aussi populaire, Depeche Mode aura enregistré pas moins de quatorze albums studio tout au long de sa longue et prolifique carrière. Une véritable bénédiction pour les millions de fans du groupe qui pourraient bien retrouver leurs idoles dans les mois à venir. En effet, plusieurs médias ont affirmé que les interprètes de Enjoy the Silence seraient sur le point de faire leur grand retour. Des informations divulguées, en premier lieu, par le fan-club slovaque du groupe (voir ci-dessous).

"Martin Gore compose dans son studio de Santa Barbara, Dave Gahan écrit des paroles à New-York et collabore en ligne avec Christian Eigner et Peter Gordeno sur de nouvelles musiques depuis le studio d'Eigner à Vienne. En raison des restrictions COVID-19, aucune session d'enregistrement en studio n'a encore été fixée." affirme la publication Facebook. De bonnes nouvelles qui coïncideraient parfaitement avec le timing de publication de Depeche Mode qui s'est appliqué à publier un album tous les quatre ans depuis 1993. Il faudra tout de même rester vigilant avec cette information qui n'a, pour l'instant, pas été confirmée par le groupe ou les membres de leur équipe.

Il y a quelques semaines, Vianney annonçait son grand retour avec la sortie de N'attendons pas, son titre inédit suivi prochainement d'un album et d'une tournée à travers toute la France ! Très discret pendant plus d'un an, le chanteur s'est récemment confié au Parisien sur ce qui l'avait poussé à s'éloigner de la scène médiatique : "J'avais besoin de couper, me rapprocher de mes proches que je voyais moins, de dormir à la maison, de redevenir spectateur du monde, bref, de reprendre une vie normale. J'étais pris dans un ouragan de bonheur et d'amour, que des choses chouettes, mais j'étais fatigué de moi-même. J'avais besoin de mettre mon 'moi' en pause". Une période bénéfique et visiblement nécessaire pour celui dont les deux premiers albums avaient rencontré un immense succès.