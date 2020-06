Le retour de Crazy frog se confirme avec un nouvel album en 2020 !

Nous vous l'avions annoncé il y a quelques semaines, Crazy Frog devrait faire son grand retour dans les mois à venir ! Après la création d'un compte Twitter déjà suivi par plusieurs dizaines de milliers de fans, le personnage fictif n'a pas hésité à partagé avec les internautes le fait qu'un nouvel album pourrait voir le jour très prochainement. Après le succès planétaire de Axel F, sorti en 2005, le personnage de grenouille anthropomorphe en image de synthèse a ainsi repartagé une publication du site Idolator qui affirme qu'un opus sortira cette année. Non, non, vous ne rêvez pas ! Si, pour le moment, aucun son ni teaser n'ont été dévoilés, ce come-back marquerait la première fois depuis 2009 que Crazy Frog se remet au travail. En effet, ce dernier avait sorti pas moins de trois albums depuis le succès de son premier titre, qui cumule aujourd'hui plus de 2 milliards de vues sur YouTube et qui continue de s'écouter à travers le globe. Un exploit qui pourrait bien se perpétuer dans les mois à venir. Du moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite !