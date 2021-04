Le remix de Save Your Tears, par The Weeknd et Ariana Grande, débarque cette semaine

Préparez-vous, ça risque de secouer ! Après l'immense succès de son album After Hours, dévoilé en mars 2020, The Weeknd s'apprête à nouveau à ébranler le monde la musique avec la sortie très prochaine du remix de son titre Save Your Tears, extrait de son dernier opus. Mais pour ce nouveau projet, c'est aux côtés de son acolyte (et amie) Ariana Grande que l'interprète de Starboy a décidé de travailler. Une initiative qui n'est pas sans précédent puisque les deux artistes mondialement connus avaient déjà collaboré sur des titres tels que Love Me Harder ou encore Off the table.

Dévoilée sur leurs réseaux sociaux respectifs, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe auprès de l'immense communauté de fans des deux artistes. Si la chanteuse américaine s'est contentée d'une story où elle écrit "Il y a trois ans, 'no tears', cette semaine 'save your tears'", le canadien a quant à lui posté un extrait de ce remix inédit. De quoi promouvoir comme il se doit la nouvelle version de ce morceau qui figure parmi les plus gros succès du dernier album du chanteur et qui pourrait, grâce à cette collaboration prestigieuse, connaître un second souffle. On a hâte !