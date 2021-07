Le reboot de Pretty Little Liars dévoile les premières actrices de son casting !

Diffusée entre 2010 et 2017 sur ABC, Pretty Little Liars aura tenu en haleine de nombreux fans grâce à son intrigue basée sur la mort d'une jeune adolescente aisée et sur la traque de ses meilleures amies par un corbeau. Inspiré des romans de Sara Shepard, le programme devrait bientôt revenir sur nos écrans à travers un reboot intitulé Pretty Little Liars : Origin Sin.

Ecrit par Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon de Riverdale, ce nouveau programme commandé par HBO Max s'était précisé il y a quelques temps dans un synopsis très alléchant : "Il y a vingt ans, une série d'événements tragiques a presque déchiré la ville des cols bleus de Millwood. Aujourd'hui, un groupe d'adolescentes divers - un tout nouveau groupe de Little Liars - se retrouve tourmenté par un assaillant inconnu et obligé de payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a deux décennies…" De quoi mettre l'eau à la bouche des fans qui viennent tout juste de découvrir les deux premières actrices du casting de ce projet.

Pour ce reboot attendu sur HBO Max dans les prochains mois, on pourra ainsi retrouver les actrices Chandler Kinney (déjà aperçue dans Zombies 2) ainsi que Maia Reficco. Alors que la première devrait incarner Tabby, une réalisatrice en herbe et mordue de films d'horreur, la seconde interprétera Noa, une vedette de l'athlétisme, sarcastique au possible, qui tente de remettre de l'ordre dans sa vie après avoir passé un été dans un centre de détention juvénile. Les deux comédiennes ont d'ailleurs confirmé l'information en postant une photo similaire d'une news de Deadline sur leur compte Instagram (voir ci-dessous).