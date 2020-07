Le reboot de Charmed va être diffusé sur une chaîne française

C'est probablement l'une des séries les plus emblématiques de la fin du début des années 2000 ! Près de 14 ans après la fin de la diffusion de Charmed aux États-Unis, il semblait naturel qu'un reboot soit lancé outre-Atlantique. Seulement voilà, même si le programme a vu le jour il y a presque deux ans, aucun diffuseur français n'avait racheté les droits de la série jusqu'à présent. C'est désormais chose faite puisque Syfy proposera bientôt le remake sur nos écrans.

Remise au goût du jour par Jessica O'Toole et Amy Rardin, la série du même nom a ainsi permis de faire renaître le fameux pouvoir des trois. Et comme dans l'originale, trois soeurs, Mel, Maggie et Macy découvrent, après la mort de leur mère, qu'elles sont les descendantes d'une lignée de sorcières. Un scénario très proche du programme qui a fait connaître Alyssa Milano, Holly Marie Combs et Rose McGowan et dans lequel on retrouvera également un être de lumière.

À noter qu'aux États-Unis, une troisième saison du reboot de Charmed vient d'être commandée. Cependant, la crise sanitaire ayant énormément retardé les tournages, elle ne devrait pas être disponible avant janvier 2021.