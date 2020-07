Le reboot de Charmed arrive en France, des indices sur le final de The Walking Dead et le retour de Berlin dans La Casa de Papel... Les news série de la semaine !

Patience, la cinquième partie de La Casa de Papel devrait bientôt arriver sur Netflix - du moins, on l'espère. Si vous avez vu la fin de la partie précédente, alors vous savez que les enjeux sont énormes : pour rappel, le Professeur se retrouvait nez à nez avec Alicia. Reste à savoir si la policière fera tomber tout le plan judicieusement monté par l'équipe. Mais pour l'heure, ce n'est pas ce qui préoccupe les fans de la série : une photo postée sur le compte Instagram Vancouver Media (boîte de production de la série) affole tout le monde. La raison ? Berlin.

Pedro Alonso s'y fait prendre en photo de dos ce qui ne laisse (presque) plus aucun doute sur sa présence dans la partie à venir. En même temps, Berlin en personne a élaboré ce plan, on l'imagine mal ne plus apparaître dans la suite. Reste à savoir si les scénaristes continueront d'opérer via des flashbacks ou si, comme le réclament les fans depuis sa mort, le personnage fera son véritable retour... patience, nous n'aurons pas les réponse tout de suite !

La saison une de Snowpiercer vient tout juste de se terminer sur Netflix que le teaser de la deuxième partie vient déjà d'être dévoilée ! En effet, la plateforme de vidéos à la demande a offert aux fans du programme un léger aperçu de ce qui les attends dans la suite de cette série apocalyptique. Si l'on en croit le court extrait diffusé par la chaîne TNT, un deuxième train devrait être au centre de l'intrigue avec, à son bord, le fameux Wilford. Laissé pour mort par Melanie, ce dernier devrait être interprété par le comédien Sean Bean qui affirme être "de retour" pour "reprendre" ce qui est à lui !

C'est probablement l'une des séries les plus emblématiques de la fin du début des années 2000 ! Près de 14 ans après la fin de la diffusion de Charmed aux États-Unis, il semblait naturel qu'un reboot soit lancé outre-Atlantique. Seulement voilà, même si le programme a vu le jour il y a presque deux ans, aucun diffuseur français n'avait racheté les droits de la série jusqu'à présent. C'est désormais chose faite puisque Syfy proposera bientôt le remake sur nos écrans.

Remise au goût du jour par Jessica O'Toole et Amy Rardin, la série du même nom a ainsi permis de faire renaître le fameux pouvoir des trois. Et comme dans l'originale, trois soeurs, Mel, Maggie et Macy découvrent, après la mort de leur mère, qu'elles sont les descendantes d'une lignée de sorcières. Un scénario très proche du programme qui a fait connaître Alyssa Milano, Holly Marie Combs et Rose McGowan et dans lequel on retrouvera également un être de lumière.

Vous, nous... Bref, tout le monde attend avec impatience la suite de The Walking Dead ! Retardée par la crise du coronavirus, la série devrait revenir sur nos écrans dès la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour les fans du programme dont la showrunner, Angela Kang, vient de donner quelques détails sur la saison 10 qui arrive bientôt. En effet, c'est lors de l'émission Friday Night in With the Morgans que cette dernière a parlé des différentes dynamiques de pouvoir au sein de la série, et de la façon dont ces alliances pourraient se concrétiser.

"Évidemment, nous avons ce nouveau groupe de quatre personnes avec Princess, Ezekiel, Eugene et Yumiko qui sont sur la route. Nous allons assister à des tournants intéressants." précise la showruner de The Walking Dead avant de donner des nouvelles des Whisperers. "Maintenant qu'Alpha est parti et que Bêta doit assumer ce rôle de leader avec son visage à moitié Alpha/Bêta, nous allons voir notre peuple prendre position contre Bêta et les Whisperers". De nombreuses informations qui devraient mettre l'eau à la bouche des fans de la série à succès et leur permettre de patienter encore quelques temps avant la diffusion qui devrait arriver "bientôt".