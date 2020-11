Le ras-le-bol de la famille royale face à The Crown, les hits rock transformés en berceuses et l'application qui vous permet de comprendre votre chat... Le meilleur du Virgin Tonic !

C'est probablement le retour que tout le monde attendait : la quatrième saison de The Crown est disponible depuis le 15 novembre dernier, pour le plus grand bonheur des abonnés de la plateforme Netflix. Pour rappel, cette quatrième partie peint l'arrivée du personnage de Lady Diana. Or, si le public est ravi, ce n'est visiblement pas le cas de la famille royale. Selon la journaliste Emily Andrews (spécialiste de la royauté), celle-ci n'apprécierait pas ce qui est montré à l'écran. Sur Twitter, la journaliste évoque des "mensonges pernicieux" mais aussi de "fausses représentations". Elle poursuit : "Trop, c’est trop… Il s’agit pour eux, selon leurs amis, de 'troller avec un budget hollywoodien' et de 'présenter la fiction comme un fait'"

Parce que cette quatrième saison explore notamment le mariage entre Lady Di et le Prince Charles, celle-ci est particulièrement scrutée : "Le prince Charles et Camilla Parker-Bowles sont dépeints de manière peu flatteuse, mais ils ont confirmé que certaines scènes avaient été inventées pour les besoins du divertissement", écrit la journaliste.

On ne va pas se mentir, il arrive qu'endormir ses enfants soit périlleux. On chante, on essaie toutes les berceuses qui nous passent par la tête et malgré toute notre bonne volonté, rien n'y fait. Mais, et si on passait le relais aux plus grands tubes pop / rock ? Justement, Rockabye Baby propose de reprendre des chansons populaires connues de tous mais, en version berçeuse. Résultat, Bohemian Rhapsody signé Queen devient la meilleure berçeuse possible. On vous laisse vous faire une idée :

On ne va pas se mentir, aujourd'hui, il y des applications pour tout : que vous soyez fan de musique, de cuisine, de bricolage ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs, il y aura toujours une application adéquate. Et vous savez quoi ? Il en existerait même une capable de traduire ce que dit (ou miaule, au choix) votre chat. "Le chat a neuf intentions générales: elles représentent ses humeurs et ses états d’esprit. Mais chaque chat a également son propre miaulement qui va au-delà de ces neuf intentions générales”, peut-on ainsi lire dans la description de l'application.

Alors évidemment, cette toute nouvelle technologie fait ses premiers pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'application est d'ores et déjà disponible !

Le mois de novembre s'est installé, avec ses tisanes et ses plaids. Et vous savez ce qui nous manquaient ? Des chaussons chauffables. Oui, oui !

Vous n'êtes pas obligé(e) de le croire mais il existe bel et bien des chaussons qui se chauffent au micrpo-ondes. L'idée ? Garder vos pieds au chaud tout l'hiver ! Le concept est plutôt simple : les semelles contiennent des poches de graines (de lin). Il vous suffit de les retirer et de les faire réchauffer environ 90 secondes au micro-ondes - avant de les replacer dans les chaussons.

Vous n'êtes pas obligé(e) de le croire mais il existe bel et bien des chaussons qui se chauffent au micrpo-ondes. L'idée ? Garder vos pieds au chaud tout l'hiver ! Le concept est plutôt simple : les semelles contiennent des poches de graines (de lin). Il vous suffit de les retirer et de les faire réchauffer environ 90 secondes au micro-ondes - avant de les replacer dans les chaussons.

Vous n'êtes pas obligé(e) de le croire mais il existe bel et bien des chaussons qui se chauffent au micrpo-ondes. L'idée ? Garder vos pieds au chaud tout l'hiver ! Le concept est plutôt simple : les semelles contiennent des poches de graines (de lin). Il vous suffit de les retirer et de les faire réchauffer environ 90 secondes au micro-ondes - avant de les replacer dans les chaussons.

Alors on vous l'accorde, ce n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Mais, le confort n'est-il pas plus important ?!

On prend les mêmes et on recommence : pour lutter contre la propagation du virus et surtout, pour reprendre le contrôle sur la pandémie, le Gouvernement a choisi de re-confiner le pays. Ainsi, depuis quelques semaines, les français sont donc de nouveau assignés à résidence... mais, et si vous profitiez de votre sortie quotidienne pour vous rendre utile et pour - à votre échelle- faire un geste pour la planète ? C'est ce que propose Benjamin de Molliens avec "Nettoie ton Km".

"Et c'est parti ! Ce matin je me suis lancé le défi #nettoietonkm !! ???? Et je vous invite toutes et tous à m'accompagner ! ????????", s'est-il exclamé sur les réseaux sociaux. "Le principe est simple : profiter de sa sortie d'1 heure quotidienne dans un rayon de 1km autour de chez soi pour aller nettoyer son quartier". Ne perdez pas de temps et comme Ben Expédition Zéro le dit si bien, mettez vos basket et partez explorer votre quartier (pour mieux le nettoyer) !