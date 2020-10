Le quiz ultime sur Bruno Mars, Ed Sheeran de retour en studio et Julien Doré coach dans The Voice... Toutes les news musique !

Alors, connaissez-vous bien Bruno Mars ?

Ces derniers mois, Ed Sheeran aura surtout fait parler de lui pour sa générosité envers plusieurs associations. Après avoir fait des dons de plusieurs millions de livres durant la crise du coronavirus, le chanteur avait également accepté de donner une cours de musique à des élèves de sa région natale. Des gestes très généreux de la part de l'un des chanteurs les plus talentueux et prolifiques de ces dernières années qui avait annoncé prendre une pause musicale il y a quelques mois. Un repos bien mérité pour celui qui avait enchaîné les tubes et les tournées et qui souhaitait se concentrer sur ses proches dont sa petite fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, née en septembre dernier.

Toutefois, il semblerait que la paternité n'ait pas empêché le chanteur britannique de se remettre au travail. La preuve avec les récents propos de son agent, Stuart Camp, interviewé dans les podcasts Straight Up : "Il a commencé à enregistrer maintenant. Il sortira probablement l’album l’année prochaine à cette époque. Je regarde un morceau de papier qui contient en fait la liste des morceaux d’un prochain opus. Il a toujours un ou deux albums d’avance". Des informations inédites qui ont aussitôt excité les fans de l'artiste et qui confirment le retour imminent de celui dont l'album, No. 6 Collaboration Project, avait rencontré un grand succès à travers le monde.

Vous l'attendiez depuis des années ! Julien Doré est enfin de retour après une longue absence médiatique. Porté par les titres La fièvre et Barracuda II, le chanteur révélé au grand public grâce à La Nouvelle Star devrait donc faire son grand retour sur le devant de la scène. Au sens propre comme au sens figuré. Si l'on en croit l'une de ses dernières publications sur Instagram, ce dernier partira en tournée à travers toute la France dès le mois d'octobre 2021. Une super nouvelle qui ne vient pas seule puisque Julien Doré a également annoncé qu'il serait à l'AccorHotels Arena le 25 novembre 2021. Mais pour l'heure, c'est davantage son futur rôle dans The Voice qui fait parler...

En effet, après l'annonce de l'arrivée de Vianney dans la prochaine saison du célèbre télé-crochet diffusé sur TF1, c'est au tour de l'interprète de Coco Câline de faire son arrivée en tant que "super coach" dans The Voice Kids. Lors de la grande finale qui devrait être diffusée le samedi 10 octobre à l'occasion de la fin de cette septième saison, l'artiste aura donc un fauteuil où il pourra donner ses impressions aux côtés de Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori. Une belle manière de venir aider ses acolytes à décider qui sera le meilleur apprenti chanteur mais aussi de partager son micro avec les huit candidats le temps d'une interprétation. On a hâte de voir ce que ça va donner !

L'été dernier aura été marqué par l'annulation de tous les festivals en France en raison de la crise du coronavirus ! Un véritable crève-cœur pour les centaines de milliers de personnes qui souhaitaient danser sur les sons de leur artistes favoris mais également pour les organisateurs qui travaillent toute l'année sur ces événements. Pourtant, il semblerait que ces derniers regardent à nouveau vers l'avenir. La preuve, We Love Green vient d'annoncer le premier nom de sa programmation. C'est donc à Gorillaz que reviendra le grand honneur d'ouvrir cette 10ème édition du festival parisien.

Prévue pour le 3, 5 et 6 juin 2021, cette édition devrait donc accueillir le groupe britannique qui dévoilera son septième album le 23 octobre prochain. Comme le précise une publication sur le compte Instagram de We Love Green, "Damon Albarn et ses acolytes feront appel à leurs amis ainsi qu'aux guests superstars de leur dernier album pour un mini festival dans le festival. Au programme : les inoubliables classiques, des collaborations inédites, un nouveau show technologique qui s'annonce une fois de plus fantaisiste & décapant". Des informations qui mettent dores et déjà l'eau à la bouche des fans qui devront tout de même patienter avant de pouvoir se procurer les billets. "Suivez nos réseaux pour être prévenu de la mise en vente des billets et profiter des meilleurs tarifs ou autres surprises !" peut-on lire dans la publication. Une chose est sûre, on espère que la saison des festivals pourra se dérouler comme prévu et que le public pourra à nouveau profiter de ces événements exceptionnels.