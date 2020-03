Le prochain album d'AC/DC contiendra des surprises

On le sait, AC/DC compte bientôt revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album mais aussi une nouvelle tournée. En décembre 2019, Dee Snider annonçait que tous les membres d'origine (vivants) s'étaient réunis - ce qui laisse présager un nouvel opus aussi énergique qu'explosif. Pour reprendre les termes du musicien, la formation actuelle est "aussi proche que possible celle du groupe original". Récemment, lors d'une interview accordée à Sirius XM, Dee Snider a avoué avoir dîné avec Brian Johnson (tout le monde n'a pas sa chance). Résultat, il en sait plus sur ce nouvel opus.

"Il m'a dit des choses que je ne peux pas répéter", explique t-il. "Mais nous savons par les photos (et d'ailleurs, Brian l'a confirmé) qu'ils étaient en studio et qu'ils ont enregistré. Je ne peux pas parler de bande originale parce que certains membres ne sont plus mais le line-up 'classique' s'est retrouvé et quelques surprises sont en préparation. Je ne peux pas en dire plus mais Malcolm Young sera présent. Donc, on attend AC/DC tels qu'on les connait et tels qu'on les aime".

Patience, le nouvel album ne devrait plus tarder - du moins, on l'espère !