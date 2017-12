Le Pot Commun : Doublez votre pot avec Virgin Radio !

Noël arrive à fond de traineau et vous êtes sur le point de dévaliser les boutiques pour choyer vos proches d’une montagne de cadeaux ? Qu’on se le dise… votre compte en banque risque d’en prendre un sacré coup ! Alors, histoire de remettre un peu de beurre dans vos épinards, Le Pot Commun et Virgin Radio doublent la somme de votre pot commun du 5 au 15 décembre !

Pour participer, créez un pot commun par ici entre le 5 et le 15 décembre, invitez vos potes à y participer (on vous rappelle que plus vous aurez récolté d’argent et plus vous pourriez flamber en cette fin d’année). Il ne vous reste plus qu’à croiser les doigts pour que notre huissier tire votre pot commun au sort le 18 décembre ! N’oubliez pas d’aller lire le règlement . Bonne chance à tous !