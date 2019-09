Le père de Christian Dior a inventé un objet du quotidien, devinez lequel ?

Son nom est célèbre à travers le monde entier ! Aujourd'hui disparu, Christian Dior demeure pourtant l'un des couturiers les plus intemporels de notre époque. Racheté par Bernard Arnault et son groupe LVMH, la marque est devenu en quelques décennies une référence dans le monde de la mode. A l'origine du célèbre New Look tant adoré par les américaines du siècle dernier, Christian Dior restera pourtant très secret sur ses origines et sa vie privée. A tel point qu'on ignorait même que son père est l'inventeur d'un produit du quotidien très connu.

En effet, lorsqu'il né en 1905, Christian Dior débarque dans une riche famille de grands industriels. Et parmi les entreprises de la famille, une invention va particulièrement participer à alimenter la fortune de la famille dès 1910 : la lessive Saint-Marc. C'est donc à eux que l'on doit l'un des premiers produits de nettoyage grand public intitulé de cette manière par rapport à la ville dans laquelle il a été imaginé. Un tremplin qu'on imagine très utile pour celui qui deviendra des années plus tard le couturier chouchou du tout Paris.