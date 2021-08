Le père de Britney Spears se retire de sa tutelle, Louane et Julien Doré dans The Voice Kids et le nouvel album d'Ed Sheeran... Toutes les news musique !

ENFIN ! Après des semaines d'attente, Ed Sheeran vient tout juste d'annoncer l'arrivée de son prochain album, Equals. Le 29 octobre prochain, l'opus (porté par l'excellent Bad Habits) sera ainsi disponible - près de quatre années après la sortie de Divide.

"Mon 4e album studio '=' sort le 29 octobre, et est disponible en précommande dès aujourd'hui sur toutes les plateformes, cd, vinyle et cassette", annonce t-il sur Instagram. "J'ai commencé à écrire et à enregistrer cet album en juin 2017. Cela a été un long, long processus. J'ai traversé l'amour, la perte, une nouvelle vie, le chagrin et tout ce qui se trouve entre les deux pendant toute la période d'écriture, et j'ai l'impression que c'est vraiment un disque de passage à l'âge adulte. Je n'ai jamais été aussi fier d'un travail, ni aussi excité et nerveux à l'idée que vous l'entendiez tous. La prochaine chanson de l'album s'appelle Visiting Hours, que j'ai terminée pour mon ami Michael qui est malheureusement décédé cette année. Si vous précommandez l'album, vous recevrez cette chanson avec, mais elle est également disponible sur toutes les plateformes à partir de maintenant. Beaucoup de musique à venir, mais pour l'instant j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour cet album. '=' partout à partir du 29 octobre"

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Louane et Julien Doré ! En effet, comme l'ont annoncé plusieurs médias ces derniers jours, l'indétrônable Jenifer devrait quitter son fauteuil de juré dans l'émission The Voice Kids dès la saison prochaine. Un départ troublant puisqu'elle occupait cette place depuis pas moins de sept saisons. Pour la remplacer, c'est une chanteuse bien connue du grand public et révélée elle-même par le télé-crochet il y a quelques années qui a été choisie : Louane. Elle rejoindra ainsi Kendji Girac, fraîchement débarqué la saison passée, ainsi que Patrick Fiori, déjà bien installé dans le programme. En revanche, il semblerait que Soprano soit proche du départ et sur le point d'être lui-aussi remplacé par l'un des chanteurs les plus populaires de l'Hexagone.

Vous avez compris de qui il s'agit ? De Julien Doré bien évidemment ! Alors qu'il cartonne actuellement avec son album Aimé et qu'il devrait bientôt entamer une immense tournée à travers toute la France, l'interprète de Coco Câline sera également le nouveau coach de The Voice Kids pour la huitième saison de la célèbre émission diffusée sur TF1. Très "enthousiasmé" par son expérience en tant que super coach lors de la précédente saison du télé-crochet, le chanteur a accepté d'occuper ce nouveau rôle permanent. Une nouvelle aventure pour celui qui avait été lui-même dévoilé par une émission du même type il y a plus d'une décennie.

Connus pour leur duo Midi sur novembre, Louane et Julien Doré se retrouveront donc tous les deux installés dans leur fauteuil rouge d'ici quelques mois. Devenus de véritables figures populaires grâce à leurs nombreux succès musicaux, la jeune maman et le chouchou de la ménagère pourront partager cette expérience unique lors d'une saison totalement exceptionnelle. On a hâte de voir ça !

Il y a quelques mois, la sortie de Framing Britney Spears révélait au monde entier le triste destin de Britney Spears, sous la tutelle de son père depuis 2008. Disponible sur Amazon Prime Vidéo, le projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Ces derniers mois, plusieurs sources ont découvert que Britney Spears était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie personnelle de sa fille. Une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui témoignait il y a quelques semaines devant le tribunal de Los Angeles pour la levée de sa tutelle.

Si depuis, la chanteuse aux millions d'albums vendus a été autorisée à choisir elle-même l'avocat qui pourra défendre son cas -il s'agira de Mathew Rosengart- elle continuait à demeurer toujours sous la tutelle de son père. Du moins, jusqu'à l'annonce faite ce vendredi 13 août qui précise que Jamie Spears renonce à la tutelle de la star, et donc cessera de contrôler sa vie et son portefeuille. Les avocats de ce dernier ont notamment précisé qu'il souhaitait "travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur". Une excellente nouvelle pour Britney Spears dont l'avocat a tenu à s'exprimer à la suite de cette annonce : "Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient aujourd’hui admis dans un document juridique qu’il devait être retiré. Justice est faite pour Britney".

Si la fin de treize ans de tutelle semble proche pour la princesse de la Pop, cette dernière souhaiterait désormais avoir un compte-rendu de cette décennie de travail pour laquelle elle n'aurait pas vu la couleur de son argent. Son avocat et elle-même promettent d'ailleurs de "continuer notre enquête énergique sur le comportement de M. Spears, et d’autres, ces treize dernières années, pendant qu’il récoltait des millions de dollars des biens de sa fille". Une affaire qui semble donc loin d'être terminée et qui pourrait bien se disputer en public. De son côté, l'équipe de Jamie Spears à précisé que "Si les gens étaient au courant de tous les faits de la vie personnelle de Mme Spears, pas seulement les hauts mais aussi les bas, tous les problèmes de santé mentale et d’addiction qui l’ont affectée, et tous les défis de la tutelle, ils feraient l’éloge de M. Spears pour le travail qu’il a fait, ils ne le vilipenderaient pas". Des propos qui ne devraient pas vraiment convaincre les fans de la star, déterminés à libérer leur idole. Bien décidée à mettre fin à cette longue période de tutelle, Britney Spears devrait rapidement être fixée sur son sort puisqu'elle aura la réponse à sa requête le 29 septembre prochain. En charge du dossier depuis le début de l'affaire, la juge Brenda Penny décidera donc si un nouveau tuteur continuera, ou pas, à avoir le contrôle sur les biens de la chanteuse estimés à 60 millions de dollars.